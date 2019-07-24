إيمري يكشف جديد موقف كوسيلني مع أرسنال

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 14:18

كتب : FilGoal

كوسيلني - أرسنال - مانشستر يونايتد

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن جديد موقف لاعبه الفرنسي لوران كوسيلني الذي لم يسافر مع الفريق في الجولة التحضيرية.

كوسيلني رفض السفر مع الفريق لرغبته في فسخ العقد بالتراضي والانتقال إلى الدوري الفرنسي رغم تبقي موسم في عقده مع النادي اللندني.

وعن موقف اللاعب قال إيمري: "حاولت معه أن يتواجد برفقتنا في موسم الإعداد ويواصل العمل حتى يتم إيجاد حل لمشكلة تعاقده مع النادي".

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وأضاف في تصريحات صحفية "عندما قرر ألا يتواجد معنا في الجولة التحضيرية فإن الأمر الآن بات بينه وبين النادي لأنه قرر أن يكون خارج الفريق".

وأشار "احترم كوسيلني ولكن لدينا مسؤوليات ولديه كذلك وللنادي مسؤولياته، والآن المسألة تتعلق به وبالنادي".

وأتم "فكرتي هي أن أعمل مع اللاعبين الذين يرغبون في البقاء معنا".

كوسيلني انضم للفريق اللندني موسم 2010-11، خاض خلالها 353 مباراة في جميع المسابقات.

الفرنسي البالغ 33 عاما حقق 4 ألقاب مع أرسنال خلال 9 مواسم.

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