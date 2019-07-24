ليفربول يعلن عدم لحاق لاعبه الجزائري الشاب بباقي المباريات الإعدادية

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - إصابة

يتمنى الجهاز الفني لفريق ليفربول أن يتعافى لاعبه الجزائري الشاب ياسر العروسي في أقرب فرصة، لكنه لن يلحق باقي المباريات الودية للفريق قبل الموسم الجديد.

العروسي تعرض لإصابة قوية في قدمه بمباراة إشبيلية الودية إثر تدخل عنيف من جوريس جانون لاعب إشبيلية استوجب حصول الأخير على بطاقة حمراء، ويخرج الجزائري الشاب من الملعب على محفة.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن العروسي يعاني من كدمات شديدة في عظمة الفخذ.

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وذكر النادي الإنجليزي أن الفريق الطبي سيواصل مراقبة الإصابة حتى تستقر حالته.

ومع ذلك، فإن ليفربول لديهم تفائل بأنه لن يتم ابتعاد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لأكثر من عدة أسابيع، مما يعني انتهاء فرصته في المشاركة بالمباريات الودية قبل انطلاق الموسم رسميا.

إذ يلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس المقبل، أي بعد 11 يوما من الآن.

كان يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد أوضح في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أخبرني الطبيب أنه كان محظوظًا بعدما تلقى هذه الضربة القوية".

وأضاف "بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم الطاقم الطبي لحالته، فالأمور ليست واضحة الآن بنسبة 100%".

وخسر ليفربول بنتيجة 1-2 على يد إشبيلية في المباراة التي أقيمت بالولايات المتحدة.

العروسي - ذو الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية - خريج أكاديمية ليفربول ويلعب في الجانب الأيسر كظهير أو كجناح.

وظهر ياسر بشكل طيب في مباريات ليفربول الإعدادية للموسم الجديد في ظل غياب نجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني في الموسم الجديد على العروسي كبديل لأندي روبرتسون الظهير الأيسر الأساسي في ظل رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق.

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