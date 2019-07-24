تحسنت حالة وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق أمام المقاولون العرب اليوم الأربعاء.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

واشتكى سليمان من ارتفاع في درجات الحرارة أمس الثلاثاء ليحصل على جرعات مضادة للبرد.

وعلم FilGoal.com أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير، وسيتواجد في قائمة المدرب مارتين لاسارتي دون مشاكل حتى الآن.

ومن المرجح أن يبدأ سليمان بشكل أساسي في مواجهة حسم الدوري اليوم، والتي إن فاز بها الفريق الأحمر فسيُعلن بطلا للدوري للمرة الـ41 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وفي سياق آخر منح الجهاز الفني للفريق اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاولون العرب راحة من التدريبات اليوم، وفقا للبرنامج الذي حدده مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية أمس.

ويؤدي الغائبون عن معسكر الاسكندرية تدريباتهم مساء غد الخميس على ملعب التتش.