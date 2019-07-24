خاص خبر في الجول - تحسن حالة وليد سليمان.. جاهز للمشاركة أمام المقاولون
الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 12:13
كتب : أحمد الخولي
تحسنت حالة وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق أمام المقاولون العرب اليوم الأربعاء.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
واشتكى سليمان من ارتفاع في درجات الحرارة أمس الثلاثاء ليحصل على جرعات مضادة للبرد.
وعلم FilGoal.com أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير، وسيتواجد في قائمة المدرب مارتين لاسارتي دون مشاكل حتى الآن.
ومن المرجح أن يبدأ سليمان بشكل أساسي في مواجهة حسم الدوري اليوم، والتي إن فاز بها الفريق الأحمر فسيُعلن بطلا للدوري للمرة الـ41 في تاريخه والرابعة على التوالي.
وفي سياق آخر منح الجهاز الفني للفريق اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاولون العرب راحة من التدريبات اليوم، وفقا للبرنامج الذي حدده مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية أمس.
ويؤدي الغائبون عن معسكر الاسكندرية تدريباتهم مساء غد الخميس على ملعب التتش.
وفي سياق الإصابات يبدأ شريف إكرامي حارس الفريق مرحلة جديدة في برنامج العلاج والتأهيل الأسبوع المقبل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
ويبدأ إكرامي تدريباته التأهيلية في ملعب التتش بداية من الأسبوع المقبل ضمن البرنامج الذي يخضع له قبل العودة للملاعب.
وكان إكرامي قد خضع لجراحة في الركبة وتحسنت حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد خضوعه لفحوصات طبية جديدة خلال زيارته إلى ألمانيا.
ووضع أليخاندرو مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الفريق المتواجدين حاليا في معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون.
ويؤدي اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض مباراة المقاولون تدريباتهم اليوم في الإسكندرية لتجهيزهم لمواجهة الزمالك.
ويعقد لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق بعد تناول وجبة الغداء داخل فندق الإقامة بالإسكندرية للتركيز علي بعض الجوانب الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في مباراة الليلة.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 في بطولة الدوري العام.
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