تعرف على مباريات تريزيجيه الأولى مع أستون فيلا وإمكانية مشاركته فيها

بعدما أعلن نادي أستون فيلا رسميا ضم محمود حسن "تريزيجيه"، فلنعرف ما هي المباريات التي تنتظر النجم المصري حتى بداية الموسم.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي أيضا يخوض عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

ولن يتمكن تريزيجيه من المشاركة في أي مباراة ودية أو رسمية مع ناديه الجديد قبل إنهاء أوراق العمل التي تستغرق عدة أيام.

وفيما يلي المباريات المقبلة التي سيلعبها أستون فيلا بعدما ضم تريزيجيه.

الأربعاء 24 يوليو.. مباراة ودية أمام وول سول

السبت 27 يوليو.. مباراة ودية ضد تشارلتون أثلتيك

السبت 3 أغسطس.. مباراة ودية ضد لايبزيج الألماني

السبت 10 أغسطس.. الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي ضد توتنام

السبت 17 أغسطس.. الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث

الجمعة 23 أغسطس.. الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

السبت 31 أغسطس.. الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

بعد الإعلان عن الصفقفة رسميا انتهت قصة انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا التي بدأت الصيف الحالي، لكن النادي لم يعلن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وعبر لاعب أندرلخت السابق الكشف الطبي بنجاح قبل التوقيع على العقود، ليصبح تاسع صفقات النادي الصيفية.

وانضم جناح منتخب مصر بذلك لمواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ 2017.

دين سميث المدير الفني لأستون فيلا والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر مؤخرا لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي موسكرون البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.



















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