ماركا: إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 11:47

كتب : محرر في الجول

أسينسيو يخرج مصابا من ودية ريال مدريد وأرسنال

أنباء سيئة حملتها ودية أرسنال لريال مدريد، حيث تعرض ماركو أسينسيو لإصابة قوية تُحتمل أن تكون قطعا في الرباط الصليبي للركبة.

وأدى أسينسيو مباراة جيدة حيث سجل هدفا وحرمته العارضة من الثاني، لكنه سقط أرضا في الدقيقة 64 ليتم استبداله.

وغادر أسينسيو ملعب المباراة فورا ليتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

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وذكرت صحيفة "ماركا" أن التشخيص المبدئي للإصابة هو قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ومن المقرر أن يخضع أسينسيو لفحوصات طبية أكثر للتأكد من حجم إصابته.

يذكر أن ريال مدريد فاز على أرسنال 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الزمن الأصلي للمباراة الودية.

وقد تؤثر إصابة أسينسيو على خطط ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية، مع رغبته في بيع جاريث بيل وجيمس رودريجيز.

لكن زين الدين زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"جميعنا قلقون بسبب أسينسيو ونأمل أن يكون بخير، ولكن حالة أسينسيو لن تؤثر على مستقبل بيل".

وكان بيل شارك في الشوط الثاني من المباراة وسجل هدفا وظهر بأداء جيد.

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ريال مدريد أسينسيو بيل

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