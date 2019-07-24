بعد انضمام تريزيجيه.. تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تريزيجيه - مصر

6 مواجهات مصرية مصرية سيشهدها الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد لتواجد 4 محترفين مصريين في المسابقة، بينهم ثنائي يلعب في فريق واحد.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأنضم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الجديد إلى زملاؤه أحمد المحمدي ظهير الفيلانز، ومحمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، وهم الرباعي المصري الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستعرض FilGoal.com مواعيد المواجهات المصرية بالدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

الجولة 3: ليفربول ضد أرسنال على ملعب أنفيلد.. 24 أغسطس.

الجولة 6: أرسنال ضد أستون فيلا على ملعب الإمارات.. 21 سبتمبر.

الجولة 11: أستون فيلا أمام ليفربول على ملعب فيلا بارك.. 2 نوفمبر.

الجولة 33: ليفربول ضد أستون فيلا على ملعب أنفليد.. 11 أبريل.

الجولة 36: أرسنال أمام ليفربول على ملعب الإمارات.. 2 مايو.

الجولة 37: أستون فيلا ضد أرسنال على ملعب فيلا بارك.. 9 مايو.

يذكر أن الرباعي تواجد في صفوف منتخب مصر الذي خاض منافسات كأس الأمم الإفريقية بمصر وودع المسابقة من دور الـ16.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.

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