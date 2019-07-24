تغريم ميسي بعد اتهامه لكونميبول بالفساد

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 09:10

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تغريم ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة بعد اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد خلال بطولة كوبا أمريكا 2019.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وفرض كونميبول غرامة قدرها 1500 دولار على ميسي (32 عاما) مع الإيقاف الأخير لمباراة بعد طرده أمام تشيلي في آخر مواجهة للأرجنتين بالبطولة والتي فازت بها لتحقق الميدالية البرونزية.

وجاء في بيان كونميبول "أحيانا في كرة القدم تفوز وأحيانا تخسر وتقبل نتيجة المباراة بإخلاص واحترام هو شيء أساسي لتحقيق مبدأ اللعب النظيف. نفس الأمر بالنسبة لقرارات الحكم، هم بشر ولن يكونوا مثاليين. الاتهامات الموجهة تقلل من احترام البطولة، وكل لاعبي كرة القدم والمئات من الأشخاص المحترفين في كونميبول، وهي مؤسسة منذ 2016 تعمل بلا توقف لجعل كرة القدم في أمريكا الجنوبية أكثر تطورا واحترافا".

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بعد إقصاء البرازيل للأرجنتين في الدور نصف النهائي للبطولة انفجر ميسي غضبا متهما حكم المباراة ومسؤولي كونميبول بـ "تمهيد البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف".

وتوجت البرازيل باللقب بعد فوزها على بيرو في النهائي بنتيجة 3-1.

ولا يزال ميسي يبحث عن لقب مع ألباسيليستي ليكون بمثابة غيض من فيض إنجازاته وتتويجاته مع ناديه برشلونة.

وبمقدور ميسي المحاولة مرة أخرى لنيل لقب كوبا أمريكا حين تستضيف بلده، بالاشتراك مع كولومبيا، النسخة رقم 47 من البطولة في يونيو المقبل.

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