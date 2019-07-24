أحمد ياسر ريان: أفضل الجونة إذا لم استمر مع الأهلي.. وغالي تحدث معي بشأن الاعتذار

تمنى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي العائد من الإعارة العودة إلى الجونة مرة أخرى إذا لم يستمر مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وقال أحمد ياسر ريان لبرنامج الماتش المذاع عبر صدى البلد: "أتمنى أن أعود للجونة في الموسم الجديد إذا لم استمر مع الأهلي، لدي العديد من العروض لكني أفضل الجونة".

وأضاف "حتى الآن لم يحدث أي شيئا جديدا، ولا يجوز أن نعود للأهلي في الفترة الحالية بسبب المباريات، حتى مشاركتنا في التدريبات لن تكون مفيدة للأهلي أو لنا".

وأكمل "إذا لم أحصل على فرصة في الأهلي فمن الصعب الاستمرار مع الفريق، وسأفضل أن أخرج لإعارة مرة أخرى إلا إذا طلب من الفريق البقاء".

وكان أحمد ياسر ريان قد سجل هدفا في مباراة الزمالك التي انتهت بهدفين لكل فريق: "كنت عائدا من الإصابة ورحلة علاج من ألمانيا لذلك كانت مباراة ليست عادية بالنسبة لي".

وأوضح "كنت أريد أن اثبت للجميع أنني استطيع اللعب، لكن ما حدث كان بسبب أني ضغطت على نفسي أكثر من اللازم".

واستمر "تلك الإصابة حدثت لي أكثر من مرة وكنت أخشى أن تعود لي مرة أخرى".

وتابع "الجونة قدم أفضل مبارياته ضد الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتقدمنا على الأهلي في النتيجة من قبل، كما أنني قدمت كل ما لدي في مواجهة بيراميدز، وسجلت وصنعت ضدهم".

وأوضح "منذ أن ذهبنا للجونة (يقصد عناصر الأهلي المعارة للفريق) قررنا أن نقدم كل ما لدينا في المباريات".

وعن اعتذاره عما بدر منه في مباراة الزمالك، قال: "حين أشعر بخطائي اعتذر فورا، كنت أرغب في الاعتذار بعد المباراة مباشرة، لكن نادر شوقي (وكيل أعمالي) وحسام غالي مدير الكرة تحدثا معي حول الاعتذار وطلبا من الانتظار لفترة بعد المباراة".

وكان أحمد ياسر ريان قد انفعل عقب تسجيله لهدف الجونة الثاني في مرمى الزمالك واشتبك مع محمود علاء. (طالع التفاصيل)

وانتقل أحمد ياسر ريان من الأهلي إلى الجونة في يناير الماضي رفقة أحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار على سبيل الإعارة.

وشارك ريان في 13 مباراة مع الجونة سجل خلالها 7 أهداف.

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