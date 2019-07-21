أحمد ياسر ريان يتحدث عن اشتباكات ما بعد هدفه في الزمالك

تحدث أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة عن واقعة الاشتباك مع محمود علاء مدافع الزمالك، بعد هدفه في شباك الفارس الأبيض.

الجونة عطل الزمالك بالتعادل 2-2 في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أحمد ياسر ريان سجل هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78 قبل أن يدخل في مناوشات مع محمود علاء وصفها بـ"غير المقصودة".

وقال أحمد ياسر ريان: "لم أقصد الدخول في أي اشتباك مع أي لاعب في صفوف الزمالك بعد الهدف".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "كنت سعيدا بهدفي وأردت جلب الكرة سريعا لكي نسجل الهدف الثاني لأنه الوقت المناسب للتسجيل من جديد".

وكرر "لم أقصد الدخول في أي خلاف مع أي لاعب".

وقال "فخور للغاية بالواجد في الجونة والحمد الله على الأداء والنتيجة التي أختم بها إعارتي لـ الجونة".

وواصل "نحن نلعب بهذا الأسلوب أمام كل فرق الدوري وهدفنا دائما الانتصار".

ورفض أحمد ياسر ريان التعليق على (اقتراب الدوري من الأهلي؟)، مشيرا إلى "أنا في فريق الجونة الآن".

وقدم أحمد ياسر ريان اعتذاره للثنائي طارق حامد ومحمود علاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، قائلا: "اعتذر لهما ولم أقصد الدخول في أي مناوشات".

الزمالك تقدم أولا بهدف عن طريق طارق حامد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 64.

إلا أن فريق الجونة لم يستسلم ليسجل مرتين عن طريق أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي في الدقيقتين 78 و88.

ولكن مثلما لم يستسلم الجونة، لم يستسلم الزمالك ليعادل النتيجة قبل لحظات قليلة من النهاية.

رأسية زيزو كتبت تعادل الزمالك أمام الجونة 2-2.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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