الإسماعيلي والمقاولون يردان على اتهامات "التفويت" أمام الزمالك والأهلي

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

احتفال أحمد علي بهدف المقاولون العرب في الأهلي

رد الإسماعيلي عن طريق مدرب حراس المرمى سعفان الصغير والمقاولون العرب عن طريق المشرف العام على الكرة محمد عادل فتحي على الاتهامات بالـ"تفويت" أمام الزمالك والأهلي على التوالي.

ويواجه الأهلي منافسه المقاولون في ملعب برج العرب فيما يلتقي الزمالك بالإسماعيلي.

الدوري المصري قد يُحسم لقبه رسميا غدا الأربعاء إن فاز الأهلي على المقاولون، وقد يتأجل للقمة إن تعثر الفريق الأحمر وفاز الزمالك على الإسماعيلي.

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وقال سعفان الصغير لقناة "تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "نحن نتدرب طوال 32 يوما من أجل تلك المباراة لا يوجد أي شيء حول تعاطف ولا نفكر في ذلك".

وواصل "كل مدرب يريد إثبات نفسه وكل لاعب يريد أن يصنع التاريخ لنفسه لا يوجد هذا الحديث مطلقا لدينا وأؤكد أن الأمر مثله بالنسبة للمقاولون في مباراته مع الأهلي".

أما محمد عادل فتحي فقال لذات القناة: "ما يقال عن تفويت المباراة للأهلي خطأ كبير نحن لن نفعل ذلك والحديث في تلك الأشياء انتهي منذ زمن".

وأتم "نحن نحفز كل لاعبينا لعبور حاجز الـ50 نقطة في الدوري وخضنا العديد من الوديات خلال فترة التوقف من أجل تلك المباراة".

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