تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون.. الأحمر يريد تفادي ما حدث 7 مرات فقط

لقاء لن يكون بالسهل على الأهلي فهو يواجه واحد من ثلاثة فرق استطاعت تحقيق الفوز عليه في الموسم الجاري من الدوري بقيادة أحد لاعبي الفريق الأحمر السابق عماد النحاس.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون غدا الأربعاء لملاقاته في تمام الثامنة مساء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري.

الفوز وحده يجعل الأهلي يتوج بلقب الدوري رسميا للمرة الـ41 في تاريخه، أي شيء آخر سيجعله ينتظر نتيجة لقاء الإسماعيلي والزمالك وحال فوز الأبيض فإن القمة هي من ستحدد هوية بطل المسابقة.

وعبر تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري كانت الكلمة العليا والسيطرة الدائمة للأهلي.

التقى الفريقان في 69 مباراة فاز الأهلي في 47 مباراة وسجل في شباك ذئاب الجبل 117 هدفا.

وتعادل الفريقان في 15 مواجهة.

أما المقاولون ففاز في 7 مباريات كان آخرهم لقاء الدور الأول الذي انتهى بهدف دون رد لكتيبة المدرب عماد النحاس.

ومن بين 7 مرات فاز بها المقاولون على الأهلي كان هناك 3 مباريات منهم جاءت في الـ7 سنوات الأخيرة.

فمنذ عودة الدوري للاستئناف كان رصيد انتصارات المقاولون على الأهلي هو 4 مباريات فقط في الدوري.

ارتفع ذلك الرقم لـ7 بفضل الفوز في 3 مباريات في مواسم 2013-20414 و2014-2015 والموسم الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة إثر خوضه لـ32 مباراة.

أما المقاولون فيحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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