كرة طائرة - هزيمة مفاجئة لمنتخب مصر أمام الكاميرون في بطولة إفريقيا

تعرض رجال مصر للكرة الطائرة لهزيمة مفاجئة أمام الكاميرون في بطولة أمم إفريقيا المقامة في تونس.

وتغلب رجال الكاميرون على مصر بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 18-25، 13-25، 19-25.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات على حساب المغرب 3-1 وبوروندي 3-0.

وفقدت مصر صدارة المجموعة بعد تحقيق الكاميرون الفوز الثاني على التوالي بالتغلب على الكونغو برازفيل ومصر.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في دور المجموعات أمام منتخب الكونغو برازفيل تقام غدا الأربعاء.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

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