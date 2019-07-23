"كونيمبول" يقيل رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه كممثل لهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان تابيا يعمل ممثلا لـ "كونيمبول" في اجتماعت الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إقالة تابيا تأتي بعد اعتراضه على سياسة الاتحاد القاري في بيان رسمي أرسله للـ "كونيمبول" بعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا 2019 والتي شهدت أحداث جدلية.

واشتكى تابيا في خطابه لـ "كونيمبول" عدم رجوع حكم لقاء الأرجنتين والبرازيل لحكم الفيديو المساعد لاتخاذ بعض القرارات في المباراة منها عدم احتساب ركلتي جزاء للأرجنتين.

وخسرت الأرجنتين من البرازيل بهدفين دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا، قبل أن تتوج البرازيل بالبطولة بعد الفوز على بيرو في النهائي 3-1.

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