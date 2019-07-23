سكاي سبورتس: لاعب وست هام قريب من العودة لإيطاليا

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 20:52

كتب : محرر في الجول

بيدرو أوبيانج

اقترب بيدرو أوبيانج لاعب وسط وست هام من العودة إلى الدوري الإيطالي عن طريق بوابة ساسولو.

بيدرو أوبيانج

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

شبكة "سكاي إيطاليا" أشارت إلى أن أوبيانج قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لـ ساسولو مقابل 7 ملايين يورو + إضافات.

وكان مانويل بيليجريني المدير الفني للفريق قد أكد أن أوبيانج سيعود للدوري الإيطالي، وقال: "إنه قريب للغاية من العودة لإيطاليا، لقد تحدثت معه في الموسم الماضي وقلت له لن ترحل إلا إذا أصبحت الأمور على ما يرام".

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وأكمل "إذا حصلنا على عرض جيد سوف نبيعه ولا توجد مشكلة، وسوف نقوم بتعويضه".

وانتقل أوبيانج إلى وست هام في صيف 2015 قادما من سامبدوريا.

وخاض أوبيانج (27 عاما) 116 مباراة مع وست هام، سجل خلالها 3 أهداف.

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