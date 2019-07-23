رسميا - محمد عطوة يرحل عن الرائد السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي رحيل مدافع المصري محمد عطوة عن صفوف الفريق.

محمد عطوة النادي : الرائد الرائد

ونشر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "وقعت إدارة نادي الرائد مخالصة مالية مع لاعب الفريق، المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف البيان "وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدمه خلال الفترة الماضية مع تمنياتها له بالتوفيق في حياته المستقبلية".

محمد عطوة انضم لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

المدافع البالغ من العمر 29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.

وربطت البعض من التقارير الصحفية اللاعب محمد عطوة بالعودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل.

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