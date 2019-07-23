رئيس الرجاء: المفاوضات جيدة مع الزمالك للحصول على أحداد.. ولا نريد بوطيب

أوضح سعيد وهبي رئيس الرجاء أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد لاعب الزمالك، ويرى أن مستوى خالد بوطيب لاعب الأخير لا يجعله هدفا للنادي المغربي.

وقال وهبي يوم الثلاثاء عبر قناة تايم سبورتس:"محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية لذلك نبحث عن بديل له، المفاوضات مع الزمالك مستمرة وتنتهي قريبا بشأن أحداد".

واستبعد وهبي التفكير في انتداب المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي أو مواطنه خالد بوطيب لتعويض ياجور الذي انتقل إلى ضمك السعودي.

وأضاف وهبي "أزارو لاعب ممتاز، فرق أوروبية تريده، قيمته المالية عالية وهو يريد اللعب في أوروبا. أما بوطيب، فهو لا يشارك مع الزمالك، وأراه ليس مؤهلا للعب في الرجاء".

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال المغربي أحداد (24 عاما) معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. (التفاصيل)

وكان أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.















































































































































































































































































































































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