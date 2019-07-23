جوارديولا: جدول المباريات سيقتل اللاعبين.. بدأنا موسما جديدا ومحرز لم ينه السابق

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - ليفربول

أبدى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قلقه من جدول مباريات شاق ينتظر فريقه الذي حتى الآن لم تكتمل صفوفه بسبب حصول العديد من اللاعبين على راحة استعدادا للموسم المقبل.

وقال المدرب المتوج بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي:"بعض اللاعبين سيأتون يوم 29 أو 30 يوليو، الآخرون سيأتون بعد 3 أو 4 أسابيع. لا أريد عودتهم وهم غير جاهزين أو متعبين أو غير لائقين على الصعيد الذهني بعد موسم شاق مذهل".

وواصل الإسباني في تصريحات صحفية "علينا ألا ننسى أننا بدأنا موسما جديدا وفي الوقت ذاته رياض محرز لم ينه السابق. إنه جدول مجنون سيقتل اللاعبين، لا يمكننا تحمل ذلك لفترة طويلة. على اللاعبين أن يلتقطوا أنفاسهم وأن يرتاحوا وأن يظهروا بأفضل مستوى في البطولات. لابد أن يرتاحوا".

أخبار متعلقة

ميلنر عن هزائم فترة الإعداد: لا يوجد ما يستدعي القلق بشأنه ريبيري يشكر أهل مصر: أراكم قريبا لينثر سحره في الأندلس.. رسميا – فقير يرتدي قميص بيتيس لـ 5 مواسم أحمد حمدي: الأهلي رفض بيعي لأودينيزي بـ1.2 مليون يورو.. وانتمائي يبعدني عن الزمالك

ويخشى جوارديولا ألا يحصل لاعبوه على راحة كافية قبل الموسم الجديد الذي يدافع فيه الفريق عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأهب للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعض لاعبي الفريق لم ينضموا حتى الآن إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد مثل رياض محرز وسيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس وفرناندينيو وذلك بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في بطولات قارية مختلفة خلال شهري يونيو ويوليو.

وأضاف مدرب برشلونة السابق "بعض الناس يريدون العودة مبكرا نوعا ما لأنهم يريدون ذلك وأنا أرحب. يريدون ذلك لأن سقف الطموحات يعلو في كل موسم. يعلمون أنهم إذا أرادوا اللعب، عليهم أن يكونوا لائقين. وإن لم يكن، لاعب آخر سيشارك".

ويبدأ سيتي موسمه بمواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية في 4 أغسطس بملعب ويمبلي في لندن.

ويأمل جوارديولا (48 عاما) أن يكون لاعبوه في أتم جاهزية مع بداية الموسم الجديد أملا في التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

مانشستر سيتي رياض محرز جوسيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: سيتي ليس مهتما ببيع ساني إلى بايرن 6 دقيقة | أوروبا
رينار منتقدا مصطفى حجي: أن تكون نجما سابقا لا يمنحك حق تجاوز حدودك 10 دقيقة | أوروبا
رئيس الرجاء: المفاوضات جيدة مع الزمالك للحصول على أحداد.. ولا نريد بوطيب 55 دقيقة | مصر
طبيب الأهلي: رمضان والشيخ ووحيد جاهزون للمشاركة بعد تعافيهم من الإصابة ساعة | الدوري المصري
لماذا قرر نبيل فقير الانضمام إلى ريال بيتيس ساعة | تقرير في الجول
الليبي المنير لاعب لوس أنجيليس يروي قصته المرعبة: أصدقائي قتلوا.. ولا أستطيع جلب عائلتي لأمريكا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك