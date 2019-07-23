رسميا - ثنائي منتخب الجزائر إلى الدوري القطري

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 10:53

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

انضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي جناح بورتو السابق رسميا إلى فريق الريان القطري، كما أعلن نادي الغرافة التعاقد مع سفيان هاني لاعب سبارتاك موسكو.

وأعلن الريان ضم براهيمي بعدما عبر الفحص الطبي الخاص بالفريق.

ويمتد عقد براهيمي مع الريان لثلاثة مواسم.

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كانت شبكة سكاي سبورتس قد ذكرت مطلع هذا الشهر أن نادي أرسنال دخل في مفاوضات مع ياسين براهيمي في محاولة لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

الدولي الجزائري الذي توج مع منتخب محاربي الصحراء ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر قبل أيام، لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع بورتو خلال الصيف الجاري.

وانضم براهيمي إلى بورتو قادما من غرناطة في صيف 2014 بمبلغ 6.5 مليون يورو.

الدولي الجزائري شارك خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج براهيمي مع بورتو بلقب الدوري مرة وكأس السوبر المحلي مرة، وحل وصيفا لكأس البرتغال مرة وكأس الرابطة مرة.

كما أنضم سفيان هاني لاعب أندرلخت السابق إلى الغرافة القطري رسميا.

ولم يكشف النادي القطري التفاصيل المالية للصفقة.

ويرتدي هاني القميص رقم 94.

يذكر أن هاني لم يتواجد ضمن قائمة الجزائر المتوجة باللقب الإفريقي.

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