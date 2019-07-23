روبرتسون يسترجع ذكريات انتقاله لليفربول: انضمام صلاح جعلني اتفادى الرادار

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 11:38

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في بورنموث

استرجع أندي روبرتسون ظهير ليفربول ذكريات انضمامه للريدز قبل عامين، وعبر عن حبه لكل دقيقة داخل جدران النادي.

أندرو روبيرتسون

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

روبرتسون أحد أبرز من يشغل مركز الظهير الأيسر في العالم حاليا انضم لليفربول في صيف 2017 بعد أيام من انضمام نجمنا المصري محمد صلاح للفريق.

وقال روبرتسون عن العامين في تصريحات لموقع ناديه "لقد حدث الكثير في فترة زمنية قصيرة نسبياً ولكني أحببت كل دقيقة فيها".

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وأضاف "عندما انضممت للنادي، كان صلاح قد انتقل للريدز وكان الكثير يتحدث عنهم ولديهم كل الحق".

وأوضح "الحديث حول صلاح وباقي اللاعبين الجدد جعلني أتفادى رادار الجماهير في البداية، لكني جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي لأنني أردت أن أخوض المباريات لمحاولة إثبات نفسي ليورجن كلوب ولزملائي في الفريق والمشجعين".

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محمد صلاح أندي روبرتسون ليفربول

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