ويليان: القميص رقم 10 في تشيلسي أصبح ملكي

قال البرازيلي ويليان صانع ألعاب تشيلسي إنه سيرتدي القميص رقم 10 مع البلوز في الموسم المقبل، بعد رحيل إدين هازارد إلى ريال مدريد.

وانتقل هازارد صاحب القميص رقم 10 إلى الفريق الملكي هذا الصيف.

وأوضح ويليان في تصريحات مصورة: "القميص رقم عشرة الآن لي. لقد قال النادي إنه سيغير رقم قميصي، ولذلك سيكون لي".

وأضاف "أحببت اللعب دومًا برقم عشرة".

وواصل "منذ أن كنت طفلاً ألعب كرة القدم في المنزل، كنت دائمًا ما أستخدم الرقم عشرة".

يذكر أن ويليان ارتدى القميص رقم 10 في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي توج بها مع منتخب البرازيل.

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