أس: دي خيا يطمع في شارة قيادة مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - توتنام

مع اقترابه من تجديد تعاقده واستمراره لسنوات مقبلة في مانشستر يونايتد، يطمع دافيد دي خيا في الحصول على شارة قيادة الفريق.

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن الحارس الدولي الإسباني يرى نفسه مرشحا بارزا للحصول على شارة القيادة، بعد رحيل القائد لويس أنطونيو فالنسيا.

المدرب أولي جونار سولشاير لم يسم بعد قائدا جديدا خلفا لـ فالنسيا، والخيارات ليست كثيرة.

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دي خيا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من أتليتكو مدريد عام 2011، مما يجعل موسمه المقبل هو التاسع له مع الشياطين الحمر.

في الوقت عينه، لا يضم الفريق الكثير من اللاعبين القدامى، مع حضور أشلي يونج المتواجد في يونايتد منذ 2011 بدوره، وكريس سمولينج الذي تم تصعيده للفريق الأول عام 2010، وبول بوجبا الذي لعب للفريق الأول في 2011 قبل رحيله إلى يوفنتوس وعودته مجددا عام 2016.

وكانت شبكة "سكاي" قد ذكرت قبل أيام أن يونايتد يسعى لجعل دي خيا الحارس أعلى تقاضيا للأجر في العالم، وتجديد تعاقده لـ6 مواسم مقبلة.

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مانشستر يونايتد دي خيا

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