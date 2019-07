عمرو طارق في فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش

ظهر عمرو طارق محترفنا في فريق نيويورك ريد بولز في فريق الأسبوع للدوري الأمريكي.

وشارك عمرو طارق في فوز فريقه على فريق أورلاندو سيتي بهدف دون رد في الجولة 20.

وشهد فريق الأسبوع تواجد زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جلاكسي في فريق الأسبوع كما حصل على جائزة لاعب الشهر.

👏 @AmroAbdelAziz makes @MLS Team of the Week, pres. by @Audi 👏 pic.twitter.com/WcF15SDUV5