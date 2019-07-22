عمرو طارق في فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش
الإثنين، 22 يوليه 2019 - 22:58
كتب : محرر في الجول
ظهر عمرو طارق محترفنا في فريق نيويورك ريد بولز في فريق الأسبوع للدوري الأمريكي.
عمرو طارق
النادي : نيو يورك ريد بولز
وشارك عمرو طارق في فوز فريقه على فريق أورلاندو سيتي بهدف دون رد في الجولة 20.
وشهد فريق الأسبوع تواجد زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جلاكسي في فريق الأسبوع كما حصل على جائزة لاعب الشهر.
👏 @AmroAbdelAziz makes @MLS Team of the Week, pres. by @Audi 👏 pic.twitter.com/WcF15SDUV5— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 22, 2019
وانتقل عمرو طارق إلى نيويورك ريد بولز في مطلع الموسم الحالي قادما من فريق أورلاندو سيتي.
وشارك عمرو طارق في 17 مباراة مع فريقه الحالي.
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