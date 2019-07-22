عمرو طارق في فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 22:58

كتب : محرر في الجول

عمرو طارق

ظهر عمرو طارق محترفنا في فريق نيويورك ريد بولز في فريق الأسبوع للدوري الأمريكي.

وشارك عمرو طارق في فوز فريقه على فريق أورلاندو سيتي بهدف دون رد في الجولة 20.

وشهد فريق الأسبوع تواجد زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جلاكسي في فريق الأسبوع كما حصل على جائزة لاعب الشهر.

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وانتقل عمرو طارق إلى نيويورك ريد بولز في مطلع الموسم الحالي قادما من فريق أورلاندو سيتي.

وشارك عمرو طارق في 17 مباراة مع فريقه الحالي.

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