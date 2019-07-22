ميرور: كريستال بالاس رفض اقتراح أرسنال بإدراج النني في صفقة زاها

على ما يبدو فأن أرسنال سيواجه صعوبة كبيرة للغاية في التعاقد مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها من كريستال بالاس.

أرسنال تقدم بعرض مالي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني إلى جانب محترفنا المصري محمد النني أو الظهير كارل جينكنسون + لاعب شاب على سبيل الإعارة، إلا أن كريستال بالاس رفض ذلك، وفقا لـ ميرور.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال يرغب بشدة في التعاقد مع زاها، ولكن "من غير المرجح إتمام الصفقة"، وفقا للصحيفة البريطانية.

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية. ظهر في 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة، واقترب من الرحيل من صفوف المدفعجية.

وبعيدا عن النني وزاها، كشف ميرور نظر أرسنال لخيارات أخرى بعيدا عن كيران تيرني ظهير سيلتيك وذلك بسبب صعوبة المفاوضات مع النادي الأسكتلندي.

تيرني صاحب الـ 22 عاما حريص على الانتقال إلى أرسنال ولكن الأخير لم يصل لاتفاق حتى الآن مع سيلتيك الذي رفض أكثر من عرض من النادي اللندني.

صفقة أخرى تبتعد عن أرسنال، ولكن في نفس الوقت يقترب النادي من إتمام التعاقد مع لاعبين.

الأول هو ويليام صليبا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي والثاني هو داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

أرسنال تغلب على توتنام في صراع الحصول على صليبا ومن المنتظر أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

صليبا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال، على أن يستمر الموسم المقبل في سانت إيتيان على سبيل الإعارة ويبدأ مشواره مع النادي اللندني الموسم بعد المقبل.

ومثلما حدث في صفقة صليبا، فتغلب أرسنال مرة أخرى على توتنام ونجح في الوصول لاتفاق لاستعارة سيبايوس من ريال مدريد لمدة موسم، وفقا لـ ميرور.

كذلك أبدى أرسنال اهتمامه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون من صفوف جريميو البرازيلي.

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