بسبب التلاعب في النتائج.. فيفا يوقف الأمين العام السابق لاتحاد بوتسوانا مدى الحياة

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف موكيتسي كجوتليلي الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني، مدى الحياة بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وكشف الاتحاد الدولي في بيان رسمي ثبوت تهمة موكيتسي كجوتليلي بالحصول على رشاوى فيما يتعلق بالتلاعب في المباريات الدولية.

الاتحاد الدولي فتح تحقيقا واسعا منذ سبتمبر من العام الماضي ضد كجوتليلي بالتعاون مع السلطات المعنية. تحقيق أثبت انتهاك الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني الميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي.

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وأوضح الاتحاد الدولي في بيانه إن إيقاف كجوتليلي جاء بعد تحقيقات مكثفة تخص المقامر السنغافوري تاسابق ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه في نتائج المباريات.

ولم يذكر الاتحاد الدولي المباريات التي تلاعب بها الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني.

المقامر السنغافوري ويلسون راج ارتبط اسمه بالعديد من الفضائح في عالم كرة القدم وسُجن أكثر من مرة بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وتحدث المغامر السنغافوري لأول مرة في مقابلة تليفزيونية مع شبكة CNN الأمريكية عام 2014 ليكشف من خلالها تلاعبه بأكثر من 100 مباراة في عالم كرة القدم، مشيرا إلى "لست نادما على ما فعلته في الماضي. كانت مرحلة من حياتي استمتعت بها وجنيت أكثر من 6 ملايين دولار من خلال التلاعب بنتائج ما يقرب 100 مباراة".

وبالعودة إلى كجوتليلي فقرر الاتحاد الدولي حرمانه مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة التي تتعلق بكرة القدم، إلى جانب تغريمه 500 ألف فرانك سويسري.

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