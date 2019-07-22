مران الزمالك - جلسات منفردة مع ساسي وعلاء.. راحة لـ أوباما وتأهيل مصطفى فتحي

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك على راحة من المران الجماعي للأبيض اليوم الإثنين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل بسبب تعرضه للطرد أمام الجونة.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة الأولى من 3 مواجهات مؤجلة له في الدوري المصري.

وحرص أوباما على الحضور للنادي لكنه لم يشارك في المران وحصل على راحة بإذن من الجهاز الفني.

وبدأ خالد جلال المدير الفني للزمالك المران بجلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي حدثت في مباراة الجونة، وطالبهم بتحقيق الفوز على الإسماعيلي والأهلي دون النظر لنتائج الفريق الأحمر الذي ينافسه على لقب الدوري.

على جانب آخر واصل مصطفى فتحي تأدية التدريبات البدنية والبرنامج التأهيلي له استعدادا للعودة للمشاركة في المران بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.

كذلك عقد خالد جلال جلسة مع فرجاني ساسي نجم الزمالك بعد اجتماعه مع اللاعبين وأكد له على الدور الهام الذي يلعبه مع الفريق، وحرص أيضا على توجيه بعض التعليمات الخاصة للنجم التونسي.

جلسة أخرى عقدت على هامش المران بين أمير عزمي مجاهد وخالد جلال من جهة، ومحمود علاء مدافع الفريق من جهة أخرى.

الثنائي طالب محمود علاء بالتركيز في الفترة المقبلة خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في الفريق، وتطرقوا أيضا للحديث عن الأداء الدفاعي في مباراة الجونة.

ثم اتجه اللاعب بعدها لخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في المران الجماعي.

وأخيرا انتظم خالد بوطيب مهاجم الزمالك في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاصة به بعد إصابته في الركبة.

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