الكاف يُعلن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:18

كتب : FilGoal

مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام القرعة يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من شهر يوليو الحالي في مقر الكاف في مصر.

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نظام التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022 لن يكون مثل تصفيات روسيا 2018.

النظام الجديد الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي سيكون كتالي:

** أعلى 26 فريقا في تصنيف الفيفا لن يشاركوا في التصفيات التمهيدية، وهنا سيتواجد في تلك المرحلة 28 فريقا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

سيتم إجراء قرعة ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل في التصنيف.

** يتأهل 14 فريقا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

** أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

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ويشبه ذلك النظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل.

ويملك منتخب مصر ذكرى سيئة في ذلك النظام من التصفيات بعدما تصدر مجموعته على حساب غينيا وموزمبيق وزيمبابوي.

وفي المرحلة الإقصائية واجه غانا وخسر في مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

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