تقرير: بعد عام من خداعهم .. مالكوم يريد الانتقال إلى روما

بعد أن اتفق على كافة بنود التعاقد مع روما، قرر مالكوم الانضمام إلى برشلونة في اللحظة الأخيرة، حدث ذلك قبل عام، والحياة تغيّرت كثيرا.

صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، ذكرت أن مالكوم لاعب برشلونة عرض نفسه على روما عبر وسيط (غير وكيله) لينتقل إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مالكوم (22 عاما) انتقال من بوردو إلى برشلونة مقابل 41 مليون يورو في الصيف الماضي، ولم يخض معه سوى 24 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين.

وضع مالكوم تأزم أكثر مع استقدام الفرنسي أنطوان جريزمان في الصيف الحالي، ليتقلص عدد الدقائق المتوقَع حصوله عليها.

الجناح البرازيلي يريد الحصول على مزيد من الدقائق، وروما من جانبه سيدخل السوق للاعبين في خط الهجوم بعد رحيل ستيفان الشعراوي إلى الدوري الصيني.

واحدة من العقبات التي تقف في وجه الصفقة، ستكون راتب اللاعب البالغ 5 ملايين يورو تقريبا، وسيتوجب عليه التضحية وتخفيض راتبه حال رغبته إتمام الصفقة.

ماذا حدث العام الماضي

واحدة من أبرز لحظات سوق الانتقالات الصيفية 2018، كانت الخداع الذي تعرض له نادي روما في صفقة مالكوم.

النادي الإيطالي أعلن بالفعل عن توصله لاتفاق مع جناح بوردو –حينها-، وعن سفر اللاعب إلى إيطاليا لإتمام إجراءات الانتقال، قبل أن يدخل برشلونة على الخط في اللحظة الأخيرة.

برشلونة أغرى اللاعب بالعراقة والمادة، وخطفه من براثن روما في سيناريو غريب.

فهل يعود الزمن إلى الوراء ويُتمم مالكوم انتقاله الذي لم يتم؟

اقرأ أيضا:

رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وزيزو.. وهذا موقفنا

الكاف يُعلن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب

خبر في الجول – الأهلي يفاوض الإسماعيلي من أجل متولي.. وخياران مطروحان

مصدر في لجنة المسابقات لـ في الجول: اتجاه لتأجيل مباريات الكأس بسبب "عقبة كبيرة"