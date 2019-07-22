رمضان ينتظم في مران الأهلي استعدادا لـ المقاولون.. وإصابة عمار حمدي

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 20:06

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي

انتظم رمضان صبحي في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون في المباراة المؤجلة له في الدوري المصري الأربعاء المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وغاب رمضان صبحي عن مران الأهلي في اليومين الماضيين.

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كذلك انتظم الثنائي أحمد الشيخ ومحمود وحيد في المران الجماعي بشكل طبيعي.

على جانب آخر عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة قصيرة مع المهاجم مروان محسن.

واشتكى عمار حمدي من إصابة في وجه القدم غادر بسببها المران قبل نهايته ومن المنتظر أن يخضع لفحص طبي غدا الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق لمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهتي المقاولون والزمالك.

صانع الألعاب الشاب قضى النصف الثاني من الموسم معارا لفريق الاتحاد السكندري وظهر معه بمستوى جيد.

وأجرى لاسارتي تقسية فنية شهدت التركيز على التمركز الدفاعي من جانب اللاعبين.

وفي نهاية المران خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات من جانب الدفاع والهجوم.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك منافسه وصاحب المركز الثالث ويحتاج للفوز على المقاولون للتتويج رسميا بلقب المسابقة للمرة رقم 41 في تاريخه.

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