سكاي إيطاليا: الاتفاق تم.. كوريا من أتليتكو إلى ميلان بـ 40 مليون يورو

تحرك جديد سريع للغاية من جانب إدارة نادي ميلان في سوق الانتقالات الصيفية، فبعد الاقتراب بشدة من إعلان التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، أصبح النادي على أعتاب ضم أنخيل كوريا من أتليتكو مدريد.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها إتمام الاتفاق بين ميلان وأتليتكو مدريد بخصوص الجناح الأرجنتيني كوريا.

وسيدفع ميلان 40 مليون يورو كقيمة ضم كوريا من أتليتكو، إلى جانب 17 مليون يورو كإضافات.

الـ 17 مليون يورو كإضافات، منقسمة إلى شقين. شق 10 ملايين يورو بشروط يمكن تحقيقها، وشق بـ 7 ملايين يورو ولكن بشروط يصعب تحقيقها، وفقا لـ سكاي.

زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في نادي ميلان سافر إلى مدريد يوم الأحد الماضي لوضع اللمسات الأخيرة مع مسؤولي أتليتكو، وفعل ذلك بالفعل.

ومن المنتظر أن يضع ميلان الرتوش الأخيرة في الصفقة يوم الثلاثاء قبل أن يطير اللاعب إلى إيطاليا ويخضع للكشف الطبي وينضم رسميا إلى الفريق الإيطالي.

كوريا صاحب الـ 24 عاما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في يناير 2015 مقابل 7.5 مليون يورو قادما من سان لورينزو الأرجنتيني.

وشارك كوريا في 49 مباراة الموسم الماضي بقميص أتليتكو مدريد ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4.

ويستهدف ميلان ضم الأرجنتيني لفتح الباب لرحيل البرتغالي أندريه سيلفا الذي ارتبط في الأونة الأخيرة بالرحيل إلى موناكو الفرنسي.

وضم ميلان كل من رادي كرونيتش وثيو هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقترب ميلان من ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الجزائر الذي حصد جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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