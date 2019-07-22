رسميا - نجل تورام ينتقل إلى مونشنجلادباخ

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 18:23

كتب : محمد يسري

ماركوس تورام

أعلن فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن تعاقده مع ماركوس تورام جناح فريق جانجامب الفرنسي.

ماركوس هو ابن ليليان تورام نجم الكرة الفرنسية السابق وأحد أفراد الجيل الفائز بلقب كأس العالم عام 1998.

ويمتد تعاقد ماركوس تورام مع الفريق الألماني حتى عام 2023.

واللاعب المزدوج الجنسية –حيث يحمل الإيطالية لميلاده هناك والفرنسية من والده- خاض 72 مباراة مع جانجامب وسجل فيها 17 هدفا وصنع 4.

وفضل ماركوس اللعب لمنتخبات الشباب الفرنسية.

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