الاتحاد الإفريقي يطلب من الأندية تحديد أماكن ومواعيد المباريات في البطولات القارية

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 18:00

كتب : محرر في الجول

سعد سمير - أيمن أشرف - الونش - الزمالك - الأهلي

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الأندية المصرية تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويأتي طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة.

وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.

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وحدد الاتحاد الإفريقي أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل للعب مباريات الذهاب وأحد أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته للعب مباريات العودة.

حتى الآن ملامح الدوري المصري لم تتحدد بخصوص البطل ووصيفه، ومن هنا فلم يُذكر أسم الفرق المصرية في القرعة.

وأطلق الاتحاد الإفريقي اسم (مصر 1) على بطل الدوري، واسم (مصر 2) على وصيفه، خلال عمليات إجراء القرعة.

مصر 1 (بطل الدوري) سيواجه فريق أطلع بره من جنوب السودان، بينما يلعب مصر 2 (وصيف الدوري) أمام فريق ديكيداها الصومالي

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أكد الأمر لـ FilGoal.com: "صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدروي سيشاركان في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل، دون النظر لنتائج كأس مصر.

من جهة أخرى، لن يلعب صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري المصري –سواء كان الزمالك أو بيراميدز- في الدور التمهيدي الأول.

ويلعب ثالث الدوري مع الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من زنزبار.

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