رسميا – نانت الفرنسي يتعاقد مع الجزائري مهدي عبيد

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

مهدي عبيد

أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري مهدي عبيد في صفقة انتقال حر.

الجزائري الدولي المتوج بلقب أمم إفريقيا 2019 في مصر، انتهى عقده مع فريق ديجون الفرنسي، لينتقل إلى نانت في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لـ نانت حتى 2022.

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وتحدث مهدي عبيد عقب انتقاله إلى نانت قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لفريق مثل نانت".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه الجديد "نانت يمتلك تاريخا عملاقا وأتمنى أن أظهر بشكل جيد مع الفريق وأساهم في تحقيق النجاحات".

وشارك صاحب الـ 26 عاما مع منتخب بلاده الجزائر في بطولة أمم إفريقيا، وظهر في ثلاث مباريات في البطولة.

ولعب مهدي عبيد 26 مباراة الموسم الماضي بقميص ديجون ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وأنهى نانت الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الـ 12 بعد جمع 48 نقطة.

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