رسميا – نانت الفرنسي يتعاقد مع الجزائري مهدي عبيد
الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري مهدي عبيد في صفقة انتقال حر.
مهدي عبيد
النادي :
الجزائري الدولي المتوج بلقب أمم إفريقيا 2019 في مصر، انتهى عقده مع فريق ديجون الفرنسي، لينتقل إلى نانت في صفقة انتقال حر.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه لـ نانت حتى 2022.
وتحدث مهدي عبيد عقب انتقاله إلى نانت قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لفريق مثل نانت".
وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه الجديد "نانت يمتلك تاريخا عملاقا وأتمنى أن أظهر بشكل جيد مع الفريق وأساهم في تحقيق النجاحات".
Après @LesVerts 🇩🇿, le voici chez les Jaunes. ✏️ pic.twitter.com/850ZI7pOZn— FC Nantes (@FCNantes) July 22, 2019
وشارك صاحب الـ 26 عاما مع منتخب بلاده الجزائر في بطولة أمم إفريقيا، وظهر في ثلاث مباريات في البطولة.
ولعب مهدي عبيد 26 مباراة الموسم الماضي بقميص ديجون ونجح في تسجيل 3 أهداف.
وأنهى نانت الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الـ 12 بعد جمع 48 نقطة.
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