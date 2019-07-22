تعويضا لدي ليخت.. رسميا – أياكس يتعاقد مع مدافع كلوب أمريكا

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:29

كتب : محمد يسري

إديسون ألفاريز

أتم فريق أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع المكسيكي إديسون ألفاريز مدافع فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

وأعلن أياكس عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع ألفاريز مقابل 15 مليون يورو ولمدة 5 مواسم.

ويبلغ ألفاريز 21 عاما وكان عنصرا أساسيا مع منتخب المكسيك الفائز ببطولة الكأس الذهبية.

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التعاقد مع ألفاريز يأتي لتعويض رحيل ماتياس دي ليخت عن أياكس وانتقاله إلى يوفنتوس.

ويعد ألفاريز من ناشئين كلوب أمريكا وخاض مع الفريق 107 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

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