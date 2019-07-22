لاعبة يوفنتوس السابقة: منعونا من الحديث عن قضية "اغتصاب رونالدو"
الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:21
كتب : FilGoal
زعمت بيترونيلا إكروث لاعبة فريق يوفنتوس للسيدات السابقة، أن إدارة البيانكونيري حذرت عليهن الحديث عن قضية الاغتصاب الخاصة بـ كريستيانو رونالدو نجم فريق الرجال.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
إكروث (29 عاما) مدافعة سويدية لعبت في يوفنتوس طوال الموسم الماضي، قبل أن تعود إلى بلادها من بوابة نادي ديورجاردنس.
وصرّحت إكروث: "نظرت للأمر من منظور أوسع، وحاولت التطور على المستويين الكروي والإنساني".
وواصلت في حديثها لصحيفة "إكسربيسين" السويدية: "في النهاية كان الاستمرار في يوفنتوس قرارا صحيحا، رغم الأمور الغريبة التي حدثت".
وأضافت: "لا أعتقد أن اللاعبات الأجنبيات تلقين معاملة مثل اللاعبات الإيطاليات، في بعض المواقف اعتقدت أنني في الكاميرا الخفية، ومن ثم اعتدت على ذلك".
وكشفت: "أتفهم وجود عدة طرق للإدارة، ولكنها بعضها ليس جيدا، لقد حُرم علينا الحديث عن قضية الاغتصاب، بقينا صامتات ولم نستطع التطرق إليها أبدا".
وواصلت: "كل ما استطعت فعله هو الابتعاد عن الأنظار، صرت منغلقة لأني شعرت أن رأيي لا يهم، شعرت كما لو أني في سجن، لم أستطع فعل كل ما أريده".
وأكملت: "يمكنك أن تُظهِر جانبا واحدا للعملة، ولكن في الظهر يوجد العديد من الأسرار المخفية، أمور لا يمكن الحديث عنها لسوء الحظ أو إبرازها".
وأتمت: "شعرت أنني سأخسر جزءا من نفسي، كان وضعا صعبا".
إكروث ساهمت في تتويج يوفنتوس ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا للسيدات في الموسم الماضي.
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