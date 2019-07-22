لاعبة يوفنتوس السابقة: منعونا من الحديث عن قضية "اغتصاب رونالدو"

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - الصورة من Match of the Day

زعمت بيترونيلا إكروث لاعبة فريق يوفنتوس للسيدات السابقة، أن إدارة البيانكونيري حذرت عليهن الحديث عن قضية الاغتصاب الخاصة بـ كريستيانو رونالدو نجم فريق الرجال.

إكروث (29 عاما) مدافعة سويدية لعبت في يوفنتوس طوال الموسم الماضي، قبل أن تعود إلى بلادها من بوابة نادي ديورجاردنس.

وصرّحت إكروث: "نظرت للأمر من منظور أوسع، وحاولت التطور على المستويين الكروي والإنساني".

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وواصلت في حديثها لصحيفة "إكسربيسين" السويدية: "في النهاية كان الاستمرار في يوفنتوس قرارا صحيحا، رغم الأمور الغريبة التي حدثت".

وأضافت: "لا أعتقد أن اللاعبات الأجنبيات تلقين معاملة مثل اللاعبات الإيطاليات، في بعض المواقف اعتقدت أنني في الكاميرا الخفية، ومن ثم اعتدت على ذلك".

وكشفت: "أتفهم وجود عدة طرق للإدارة، ولكنها بعضها ليس جيدا، لقد حُرم علينا الحديث عن قضية الاغتصاب، بقينا صامتات ولم نستطع التطرق إليها أبدا".

وواصلت: "كل ما استطعت فعله هو الابتعاد عن الأنظار، صرت منغلقة لأني شعرت أن رأيي لا يهم، شعرت كما لو أني في سجن، لم أستطع فعل كل ما أريده".

وأكملت: "يمكنك أن تُظهِر جانبا واحدا للعملة، ولكن في الظهر يوجد العديد من الأسرار المخفية، أمور لا يمكن الحديث عنها لسوء الحظ أو إبرازها".

وأتمت: "شعرت أنني سأخسر جزءا من نفسي، كان وضعا صعبا".

إكروث ساهمت في تتويج يوفنتوس ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا للسيدات في الموسم الماضي.

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