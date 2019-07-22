نبيل فقير إلى ريال بيتيس

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:14

كتب : FilGoal

نبيل فقير - مؤتمر صحفي

وصل نبيل فقير صانع ألعاب ليون يوم الإثنين إلى إسبانيا تمهيدا للانتقال إلى ريال بيتيس.

وانتشرت صورا لفقير بشعار بيتيس وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي الخاص بالنادي.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة ستكلف بيتيس 20 مليون يورو + 10 ملايين يورو كحوافز.

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وكان جونينيو برنامبوكانو المدير الرياضي لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي قد اعترف بصعوبة إقناع نجم الفريق نبيل فقير بالاستمرار معهم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النجم البرازيلي جونينيو: "في الوقت الحالي من الصعب إقناع فقير بالاستمرار معنا وفكرة رحيله عن النادي هي الأقرب".

وأضاف "إنه من أبطال كأس العالم وتعاقده يقترب من النهاية معنا، لذلك استمراره صعبا للغاية إنها الحقيقة".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نود الاحتفاظ به".

وينتهي تعاقد نبيل فقير مع ليون بنهاية الموسم المقبل 2019/2020.

وارتبط اسم فقير بعدة أندية إنجليزية ترغب في ضمه خلال الصيف الجاري أبرزها أرسنال وليفربول.

فقير البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع ليون 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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نبيل فقير ليون ريال بيتيس

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