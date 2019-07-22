المقاولون: عيب أن يلتصق أمر مثل التفويت بأندية كبيرة.. سنواجه الأهلي بكل جدية

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري "عيب" أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أنه سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط.

وصرح عادل للبرنامج الإذاعي "ملعب 9090" قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم".

وأضاف "نسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".

وتابع "الأندية الأخرى تعتبر الفوز على الأهلي والزمالك بطولة تضاف إلى تاريخها".

وأتم "كما أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم لذا سنلعب بكل جدية".

وكان الزمالك قد تعادل بنتيجة 2-2 مع الجونة مساء الأحد ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

رئيس الزمالك خرج في تصريحات نارية عقب المباراة وقال إن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب "سيفوت" المباراة لصالح الأهلي. (طالع التفاصيل)

وبنتيجة الزمالك يحتاج الأهلي للفوز ضد المقاولون يوم الأربعاء لضمان الفوز بلقب الدوري.

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