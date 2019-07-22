المقاولون: مفاوضات انتقال طاهر للأهلي تعطلت لهذا السبب

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 11:58

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إن التفاوض مع الأهلي لبيع المهاجم الشاب طاهر محمد طاهر توقفت منذ فترة.

وأضاف عادل عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "الأهلي أبدى رغبة في شراء طاهر، لكن المفاوضات توقفت منذ فترة".

وأوضح مسؤول المقاولون "الشركة الإنجليزية التي تقوم بتسويق طاهر محمد في الأندية الأوروبية اشترطت وضع بعض البنود في التعاقد".

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واستدرك "إلا أن إدارة الأهلي لم تقبل أن يفرض عليها أي شروط في الصفقة، لتتوقف المفاوضات".

وأتم محمد عادل تصريحاته "لذا قمنا بتمديد تعاقد اللاعب الشاب ثلاث سنوات إضافية دون وضع أي شروط جزائية في العقد الجديد".

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