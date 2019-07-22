خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: خروج زيزو كان بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة الإسماعيلي

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 11:52

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - الزمالك

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لشد خفيف في العضلة الخلفية قبل خروجه من مواجهة الجونة مساء الأحد. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الفريق أن الجهاز الفني فضل خروج اللاعب عند شعوره بالإجهاد في العضلة الخلفية حتى لا تتفاقم إصابته.

ويخضع اللاعب لفحص طبي عقب العودة لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

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وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن الشد لن يعيق اللاعب من المشاركة في مواجهة الإسماعيلي المقبلة وأنه سيكون جاهزا لها.

وخرج زيزو في الدقيقة 82 من عمر اللقاء وشارك حميد أحداد بدلا منه.

وكان الزمالك قد تعادل بنتيجة 2-2 مع الجونة مساء الأحد ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء ضمن باقي مؤجلات المسابقة.

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