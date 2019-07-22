دي ليخت يعلّق على تقرير "رفض يونايتد التعاقد معه بسبب سمنة والده"

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

دي ليخت بقميص يوفنتوس

أبدى ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، امتعاضه من التقرير الذي أشار إلى تراجع مانشستر يونايتد عن التعاقد معه بسبب "سمنة والده".

دي ليخت حسم أمره وانتقل إلى يوفنتوس قادما من أياكس أمستردام بعد منافسة شرسة بين أندية أوروبية كبيرة، وتفرّغ للرد على التقارير الصحفية التي طالته طوال الفترة الماضية.

المدافع الشاب صرّح: "في أحد الأيام خرج تقرير يقول إن نادٍ قرر عدم التوقيع معي لأن أبي سمين للغاية، وأنني سأميل لاكتساب الوزن مثله".

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وعقّب خلال حديثه لصحيفة فويتبال إنترناشيونال الهولندية: "هذا سخيف".

التقرير الذي يشير إليه دي ليخت يرجع لصحيفة "ميرور" البريطانية، والتي ذكرت أن يونايتد صرف النظر عن التعاقد معه بسبب سمنة والده.

وعلّق على رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان رغم العرض المالي المميز: "الأموال لم تكن عاملا مهما في اختياري أبدا، الذين يعرفونني جيدا يدركون أن الأموال لا تحركني".

وأتم مشيدا بـ وكيله مينو رايولا: "رايولا لديه خبرة كبيرة، في هولندا الجميع يتحدث بالخير عنه، لديه صورة إيجابية هناك، لا أعبأ بشأن ما يقوله الآخرون، اهتمامي فقط بما هو أفضل لي".

دي ليخت (19 عاما) انتقل إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو، بعد أن خاض 55 مباراة رفقة أياكس في العام الماضي، وساهم في تتويج بلقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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