خاص عامر حسين لـ في الجول: أوباما يغيب عن القمة.. وشرط لتغليظ عقوبة إيقافه

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 13:56

كتب : عاطف شادي

مناوشات الزمالك والجونة - الغرباوي - أوباما - ساسي - حسام غالي

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إنه تقرر بشكل رسمي غياب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك عن مواجهتي الإسماعيلي والأهلي، مشيرا إلى أنه قد تكون مدة الغياب أكثر بعد طرده ضد الجونة لكن وفقا لتقرير الحكم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "اللائحة تقول إن الطرد المباشر يغيب على أثره اللاعب لمباراتين بشكل رسمي، وبالتالي في حالة أوباما سيغيب عن مواجهة القمة لأنه طرد بشكل مباشر".

وأضاف "من الممكن تغليظ العقوبة وزيادتها لكن ذلك وفقا لتقرير حكم المباراة والذي ستدرسه لجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة".

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وواصل "الحكم سيطلعنا في التقرير على سبب الطرد، وإذا ما كان هناك خروج عن السلوك المألوف، لجنة المسابقات قد تزيد العقوبة لتكون أكثر من مباراتين".

وأتم "حتى الآن لم يصلنا التقرير وبناء عليه سيغيب اللاعب عن مباراتي الإسماعيلي والزمالك ومن الممكن أن تزيد العقوبة لمواجهات في كأس مصر أو الموسم الجديد من الدوري بشرط تقرير الحكم".

وطرد الحكم محمود عاشور، الثنائي يوسف أوباما مهاجم الزمالك ومحمود الجزار مدافع الجونة بعد اشتباك الثنائي في صراع بدني خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في آخر مباريات موسم 2018-2019 يوم 28 من الشهر الجاري.

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