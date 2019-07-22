يد - شباب مصر يهزمون فرنسا ويحققون رقما يحدث لأول مرة منذ 2009

أنهى شباب مصر لليد مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا بتحقيق فوز مثير على فرنسا بنتيجة 37-32 يوم الإثنين.

فوز هو الخامس على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36.

بهذا التأهل يتأهل الفريق المصري لملاقاة رابع المجموعة الأولى في الدور المقبل.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتقع مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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