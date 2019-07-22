المقاولون: اتهام رئيس الزمالك لنا بالتفويت "تصريح غير موفق"

انتقد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب تصريحات رئيس الزمالك التي اتهم خلالها ذئاب الجبل بإمكانية تفويت مباراتهم ضد الأهلي، الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري.

وقال صلاح عبر قناة تايم سبورتس "فريق المقاولون استعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، فهي مباراة مهمة لنا لإثبات الوجود وتحسين مركزنا في جدول الدوري، وتصريحات رئيس الزمالك غير موفقة، لأن المقاولون لم يسبق أن تساهل في مباراة على مدار تاريخه".

وأضاف "الضغط ومثل هذه النوعية من التصريحات لا يشكلان عبئا على لاعبي المقاولون أو الجهاز الفني، فريقنا محترم والأمر غير وارد، نستعد مثل أي مباراة وستكون بمثابة تجهيز لنا للموسم الجديد".

وشدد رئيس المقاولون "سنلعب مباراة الأهلي بكامل قوتنا، ونهتم بها مثل أي مباراة في الدوري، رغم أننا تعرضنا للسرقة بانتقال أحمد علي مهاجم الفريق إلى بيراميدز بأسلوب القرصنة، أنا غير راض تماما عن هذه الصفقة".

وواصل محسن صلاح "أهيب بحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، أنه لا يجوز أن يكون التعامل بين الأندية بعدم الاحترام بهذه الطريقة".

وبسؤاله عن موقفه من ترشح عماد النحاس المدير الفني للفريق للانضمام للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، أتم رئيس المقاولون تصريحاته "لا يمكن الوقوف أمام أي التزام وطني، سنرحب بالأمر مثلما فعلنا مع حسن شحاتة من قبل".

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