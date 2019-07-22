مستشفى الأهلي - تحديد موعدة عودة إكرامي للتدريبات.. ورمضان يصبح جاهزا للمشاركة

تحدد موعد عودة شريف إكرامي حارس الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها، ليكون في منتصف شهر أغسطس المقبل. وذلك حسبما أعلن الجهاز الفني للنادي عبر الموقع الرسمي.

وأصبحت حالة إكرامي "مطمئنة" للغاية حسب البيان الوارد في الموقع الرسمي، ويستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي وهو في تحسن مستمر.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها إكرامي في ألمانيا مؤخرا أن ركبته في تحسن مستمر بعد إجراء جراحة إزالة العظام الزائدة في وقت سابق، وأشار التقرير الطبي على استمراره في برنامجه التأهيلي حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

ويبدأ رمضان صبحي لاعب الأهلي المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب المشاركة في مواجهة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة.

ويؤدي صبحي تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من يوم الثلاثاء في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المقاولون العرب.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت أن حالته مطمئنة وأنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وتحسنت حالة محمود وحيد ظهير الفريق الأيسر بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه خلال الأيام الماضية ومنعه من المشاركة في ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي جديد يوم الإثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مران اليوم.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء الإثنين على ملعب التتش قبل اختتام استعداداته في القاهرة قبل السفر.

ويغيب كذلك أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بكدمة في الإصبع خلال المشاركة في مران الفريق يوم السبت.

واكتفى اللاعب بأداء جلسات علاجية في صالة الجيم، وسيتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي بناء على مدى تحسن حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن مؤجلات الدوري لموسم 2018-2019 والتي تقام يوم الأربعاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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