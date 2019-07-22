ياسين براهيمي إلى الريان القطري

أصبح الدولي الجزائري ياسين براهيمي جناح بورتو على بعد خطوات من الانتقال إلى فريق الريان القطري.

وذكرت شبكة beIN sports أن براهيمي خضع للفحص الطبي الخاص بفريق الريان تمهيدا للإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

شبكة سكاي سبورتس ذكرت مطلع هذا الشهر أن نادي أرسنال دخل في مفاوضات مع ياسين براهيمي في محاولة لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

الدولي الجزائري الذي توج مع منتخب محاربي الصحراء ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر قبل أيام، لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع بورتو خلال الصيف الجاري.

وانضم براهيمي إلى بورتو قادما من غرناطة في صيف 2014 بمبلغ 6.5 مليون يورو.

الدولي الجزائري شارك خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج براهيمي مع بورتو بلقب الدوري مرة وكأس السوبر المحلي مرة، وحل وصيفا لكأس البرتغال مرة وكأس الرابطة مرة.

طالع أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: خروج زيزو كان بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة الإسماعيلي

المقاولون: مفاوضات انتقال طاهر للأهلي تعطلت لهذا السبب

المقاولون: عيب أن يلتصق أمر مثل التفويت بأندية كبيرة.. سنواجه الأهلي بكل جدية

بيل يرحل إلى الصين؟

رئيس ريال مدريد السابق: زيدان حصل على وعد بخصوص بيل قبل العودة لتدريب الفريق