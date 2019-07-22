مدافع إشبيلية يعتذر عن إصابة لاعب ليفربول المروعة

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 14:06

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول

تقدم جوريس جانون مدافع إشبيلية باعتذار لجناح ليفربول الشاب ياسر العروسي بعدما تسبب في إصابته في مباراة الفريقين الودية.

العروسي تعرض لإصابة قوية في قدمه في الدقيقة 80 إثر تدخل عنيف من جانون استوجب حصول الأخير على بطاقة حمراء.

وقال جوريس عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أود أن أعتذر علناً لنادي ليفربول ومشجعيه وعائلة اللاعب، لقد قمت بتدخل قبيح، لا يمكن رؤيته في ملاعب كرة القدم".

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وأضاف المدافع الفرنسي "كل صلاتي موجهة للاعب وعائلته".

أما الفريق الأندلسي فذكر عبر موقعه أن كل من في نادي إشبيلية يتمنى الشفاء العاجل لياسر العروسي.

من جهته، يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ألا تكون إصابة لاعبه الجزائري الشاب ياسر العروسي في مباراة الفريق الودية ضد إشبيلية خطيرة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أخبرني الطبيب أنه كان محظوظًا بعدما تلقى هذه الضربة القوية".

وأضاف "بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم الطاقم الطبي لحالته، فالأمور ليست واضحة الآن بنسبة 100%".

وخسر ليفربول بنتيجة 1-2 على يد إشبيلية في المباراة التي أقيمت بالولايات المتحدة.

وخرج اللاعب المولود عام 2001 من المباراة على محفة.

العروسي - ذو الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية - خريج أكاديمية ليفربول ويلعب في الجانب الأيسر كظهير أو كجناح.

وظهر ياسر بشكل طيب في مباريات ليفربول الإعدادية للموسم الجديد في ظل غياب نجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني في الموسم الجديد على العروسي كبديل لأندي روبرتسون الظهير الأيسر الأساسي في ظل رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق.

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ليفربول إشبيلية ياسر العروسي

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