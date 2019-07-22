قرعة تمهيدي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة قوية لـ وردة ضد أياكس

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 14:01

كتب : محرر في الجول

عمرو وردة

أسفرت قرعة الدوري التمهيدي الثالث في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة باوك اليوناني الذي يضم بين صفوفه صانع الألعاب المصري عمرو وردة لأياكس بطل هولندا.

عمرو وردة

النادي : أتروميتوس

وأجريت اليوم الاثنين قرعة الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال، وأسفرت عن مواجهة قوية بين بطلي اليونان وهولندا.

ويلعب باوك الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة ضد أياكس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي النسخة الماضية.

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وقضى وردة النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق أتروميتوس.

وتقام مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس المقبل في اليونان، على أن يستضيف أياكس مباراة الإياب يوم 13 من نفس الشهر.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بورتو البرتغالي لفريق كراسنودار الروسي.

ومواجهة بين كلوب بروج البلجيكي ضد دينامو كييف الأوكراني.

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