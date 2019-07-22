كلوب: هذا موقف ماني من مباراة الدرع الخيرية أمام سيتي

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 13:34

كتب : FilGoal

ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نجمه ساديو ماني سيعود للفريق عقب مواجهة مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

ليفربول

وبدأ المهاجم السنغالي عطلته الصيفية، عقب خسارة منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر يوم الجمعة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه عن ماني: "إنه في حالة جيدة".

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وأضاف "من الواضح أنهم احتفلوا في السنغال رغم خسارة اللقب، وأنا سعيد بذلك، لأن موقفهم أظهر احترامهم للمنافسة، كما أنهم رأوا نجاحًا في تحقيق المركز الثاني، وهذا أمر رائع".

وواصل المدرب الألماني "ساديو الآن في عطلة، ليست الأطول حيث سيعود في 5 أغسطس، بعد مباراة مانشستر سيتي".

وأتم "هذا يعني أن لديه أسبوعين راحة. سيكون هناك أربعة أو خمسة أيام للتحضير لمواجهة نورويتش سيتي، و10 أيام لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي".

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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