تأكد غياب محمد صادق عن مواجهة الزمالك

تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلي عن مواجهة فريقه ضد الزمالك ضمن مؤجلات الدوري لموسم 2018-2019.

وتعرض اللاعب صاحب الـ22 عاما للإصابة في بداية فترة الإعداد التي خاضها الفريق خلال فترة كأس الأمم.

وأجرى صادق تدريبات تأهيلية في وقت سابق للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم يصبح جاهزا للعب مع الفريق مجددا، لكنه لن يتمكن من خوض مواجهة الزمالك.

وشارك صادق خلال الموسم الجاري في 37 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 6 أهداف.

ويواجه الإسماعيلي عددا من الغيابات خلال المواجهة، إذ يغيب كل من محمود متولي وكريم بامبو ومحمود عبد العاطي "دونجا" لأسباب مختلفة حسبما أعلن صبري المنياوي مدير الكرة في وقت سابق.

وكان صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي قد تحدث للصحفيين وقال لهم :"لسنا قلقين من تلك الغيابات في ظل توافر اللاعبين الجاهزين والراغبين في إثبات قدراتهم وإمكانياتهم".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري.

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