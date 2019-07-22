كلوب: لسنا أغبياء لنلعب كرة القدم دائما بنفس الطريقة

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

ليفربول - هدرسفيلد

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على مرونة فريقه التكتيكية خلال المباريات، موضحا أنه لن يلعب بخطة ثابتة طوال الموسم.

وتلقى ليفربول خسارتين وديتين على يد بروسيا دورتموند وإشبيلية في جولة الإعداد بالولايات المتحدة بدون نجوم الفريق الذين غابوا بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وكوبا أمريكا هذا الصيف.

وقال كلوب عن لعب كرات طويلة من ركلات المرمى أمام إشبيلية "إنه شيء عادي. لقد حاولنا لعب كرة القدم، لكننا لسنا أغبياء لنلعب كرة القدم دائما بنفس الطريقة عندما يخلق الفريق الآخر موقفًا يبدأ فيه الضغط".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ما زلنا جميعًا نتكيف قليلاً مع القواعد الجديدة، بحيث يمكن أن يبقى قلبي الدفاع في الصندوق وأشياء من هذا القبيل. كل شيء على ما يرام".

وأردف "كان لدينا حارس جديد في المرمى وفي حالتين على الأقل لم يتمكن من معرفة ما نريده منه. عندما ضغطوا على فيرجيل فان دايك، كان من الواضح أن نات فيليبس، وهو لاعب رائع، لذلك كان علينا أن نلعب الكرة طويلاً ونقاتل من أجل الكرات الثانية".

وأوضح "هذه ليست مشكلة، فهذه هي كرة القدم، فأفضل كرة قدم تكون دائما عندما تخلط بين أشياء كهذه. عليك فقط أن تعرف ما تريده قبل أن تلعب كرة طويلة عندما يعتقد الجميع أننا سنلعب قصيرة أو العكس".

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