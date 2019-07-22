الأهلي يوقع على اتفاقية تعاون مع يونيسيف لحماية حقوق الأطفال في مصر

عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا صباح الإثنين لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة يونيسيف، وذلك في مقره بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي وبرونو مايس ممثل يونيسيف بمناسبة مرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل.

وتحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "الأهلي ليس ناديا رياضيا فقط لكن له دور اجتماعي وثقافي ودائما ما يتفاعل مع المجتمع".

وأضاف "منذ أول جلسة لي مع محمود الخطيب رئيس النادي، كانت أول كلماته لي أنه لا بد من التعاون مع الهيئات الاجتماعية مثل يونيسيف".

وواصل "الأهلي لا يدخر جهده تجاه المجتمع، النادي دائما ما يضع الأطفال والشباب في قائمة أولوياته".

وحضر المؤتمر ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول للدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر.

وكان الأهلي قد أشار عبر موقعه الرسمي إلى أنه يهدف من خلال تلك الاتفاقية إلى تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال بما في ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل لحلو بشأن إتاحة فرص عادلة للفتيات والأولاد لتحقق إمكاناتهم.

وتحدث برونو ميس ممثل منظمة يونيسيف في مصر عن توقيع تلك الاتفاقية قائلا: "من الفخر لي أن أتواجد في الأهلي والمشاركة في هذا الحدث".

وواصل "سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا".

وأكمل "يونيسيف تدعم الحكومة المصرية والمجتمعات، والأهلي يدعم أهداف يونيسيف".

وأتم "ارتباطا من يونيسيف بالحكومة المصرية والبرنامج المشترك، فنحن سعداء بوجود فرصة لخلق مستقبل أفضل للأطفال في مصر".

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